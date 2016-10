Die Baader Bank hat Krones von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und die Aktie auf die Liste der "Top Picks" im deutschen Maschinenbau gesetzt. Das Kursziel beließ Analyst Peter Rothenaicher auf 100 Euro. Es sei an der Zeit, bei dem Getränkeabfüllanlagen-Hersteller wieder die Wachstumschancen in den Fokus zu rücken, schrieb der Experte in einer Studie vom Donnerstag. Nach den deutlichen Kurseinbußen in den vergangenen zehn Monaten sei das Papier nun wieder ausgesprochen attraktiv bewertet./ajx/tih

ISIN: DE0006335003