Die Baader Bank hat die Einstufung für Covestro auf "Sell" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Von Mitte 2017 an dürften die Rohstoffkosten erheblich steigen und Covestro dürfte dann außerdem mit verspäteten Kapazitätserweiterungen der Konkurrenz konfrontiert sein, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Donnerstag. Der Gegenwind von der Preisseite könnte daher zunehmen. Ferner könnte Bayer seinen Anteil weiter abbauen, was zu einem Aktienüberhang führen dürfte. Der Experte blieb daher bei seiner vorsichtigen Haltung gegenüber Covestro./ajx/das

ISIN: DE0006062144