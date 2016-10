Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Amadeus Fire nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Wie bereits am 11. Oktober zur Anhebung der Jahresziele signalisiert, sei die Umsatzentwicklung in der Sparte Personalvermittlung im dritten Quartal des Personaldienstleisters sehr positiv gewesen, schrieb Analyst Christoph Schlienkamp in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sehe er eine sich stabilisierende Auftragslage in der Sparte Zeitarbeit./ck/das

