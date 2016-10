Hamburg (ots) - Am Ende ging es schnell. Hatte Wolfsburg-Manager Klaus Allofs nach der Heimniederlage gegen Leipzig noch unscharfe Andeutungen gemacht, so war am Montagmorgen Schluss für Dieter Hecking. Der einst so hoch Geschätzte war seinen Job los, und der VfL Wolfsburg sucht jetzt einen neuen Trainer.



Unter www.mybet.com kann ab sofort gewettet werden, wer nächster Cheftrainer bei Wolfsburg wird. Von Valérien Ismael (Quote 2.40) bis Thomas Schaaf (8.00) reicht die Kandidatenliste, und sie führt über André Villas-Boas (2.70), André Breitenreiter (3.70), Bruno Labbadia (4.00) und Marc Wilmots (5.00).



