Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Linde von 140 auf 150 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einem Umfeld mit niedrigerem Wachstum gewönnen Gasehersteller wie Linde an Attraktivität, schrieb Analyst Peter Mackey in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie biete eventuell Chancen, da vermutlich mit einer nächsten Sparrunde zu rechnen sei. Dies könnte sogar zu einer Wiederaufnahme der Gespräche mit Praxair führen. Der Experte zieht jedoch Konkurrent Air Liquide vor, der sich durch die Airgas-Übernahme überdurchschnittliches Wachstum gesichert habe./tav/das

AFA0066 2016-10-20/14:12

ISIN: DE0006483001