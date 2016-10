Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Schneider Electric vor den am 27. Oktober erwarteten Quartalszahlen von 65 auf 70 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Die Gewinnerholung im Bereich Infrastruktur des französischen Elektrokonzerns dürfte problemlos leistbar sein, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Donnerstag. Sollte dies passieren, könnte Schneider in zwei Jahren zu einer Ebita-Marge von 15,0 Prozent zurückkehren./ck/stk

ISIN: FR0000121972