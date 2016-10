Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Sie rechne für das dritte Quartal mit weiteren Fortschritten, was die grundlegende Entwicklung des Baustoffkonzerns betrifft, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Donnerstag. Sie rechnet auf vergleichbarer Basis mit stabilen Umsätzen, was sich mit einer geringeren Zahl an Arbeitstagen begründen lasse./tih/stk

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0096 2016-10-20/15:36

ISIN: FR0000125007