20.10.2016 16:20

GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG schließt Forward Deal für GEWA-Tower Hotel ab

Esslingen/Fellbach, 20.10.2016.

Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG hat das Business-Hotel des GEWA-Towers im Rahmen eines Forward Deals am 20. Oktober 2016 erfolgreich an einen privaten Investor aus der Region Stuttgart veräußert. Der Vollzug des Verkaufs erfordert unter anderem die Fertigstellung des Hotels sowie die Abnahme des Hotelprojektes durch den Erwerber. Über den Kaufpreis, der den Erwartungen der Gesellschaft entspricht, wurde Stillschweigen vereinbart.

Kontakt: Instinctif Deutschland GmbH Nikolas Pohl Tel: +49 221 420 75 - 37 E-Mail: nikolas.pohl@instinctif.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG: Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG ist eine Projektgesellschaft der GEWA-Gruppe. Die GEWA-Gruppe ist bekannt als Lösungsanbieter für Spezial- und Nischenimmobilien, bei denen es darauf ankommt für komplexe Aufgabenstellungen ein schlüssiges Konzept zu entwickeln und im Zeit- und Kostenplan umzusetzen. Seit 1998 ist die Familie Warbanoff mit der GEWA- Gruppe als Immobilienunternehmer tätig. Neben der Bestandshaltung entwickelt die Gruppe seit 2000 auch neue Immobilien, die unter anderem an die Daimler AG, das Studentenwerk Stuttgart, Plusmärkte, Rewe-Märkte, APCOA und weitere Unternehmen vermietet wurden. Alle bisherigen Projekte wurden unterhalb der Plankosten und im Zeitplan realisiert und sind nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich im Betrieb.

Sprache: Deutsch Unternehmen: GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG Siemensstraße 17 73733 Esslingen Deutschland Telefon: 0711 3279790 Fax: 0711 3279792 E-Mail: Internet: www.gewa-tower.de ISIN: DE000A1YC7Y7 WKN: A1YC7Y

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt (Entry Standard)

ISIN DE000A1YC7Y7

