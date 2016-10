STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

EZB: Zinsen bleiben lange niedrig - Dax tendiert fester

Lufthansa nach Zahlen im Aufwind

Börse Stuttgart TV Programmtipp: EZB: Zinsen und Tapering - Schnellanalyse mit Norbert Paul

Was für eine böse Frau. Gemeint ist US Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. What a nasty woman - so nannte sie ihr Gegenpart Donald Trump im dritten und letzten TV Duell in Las Vegas. Damit, so die Meinung vieler Zuschauer, hat sich Trump erneut abqualifiziert und auch diese Debatte verloren. Auch seine erneute Äußerung, die Wahl im Fall seiner Niederlage anzufechten, kommt einer republikanischen Bankrotterklärung gleich. Zur Freude der Anleger: Der Dax startet und bleibt freundlich in den Tag, an dem die Welt auf die EZB schaut: Die Zinsen bleiben auf dem Rekordtief von null Prozent und die EZB will die Zinsen noch lange tief halten. Auch der Einlagensatz bleibt unverändert bei minus 0,4 Prozent. Keine Änderung auch beim Anleihenaufkaufprogramm. Die EZB wird bis Ende März - notfalls auch länger - monatlich Anleihen im Wert von 80 Milliarden Euro aufkaufen. Lufthansa hebt die Gewinnprognose wieder an Die wichtige Reisezeit im Sommer hat Lufthansa einen überraschenden Lichtblick beschert. Nach der Gewinnwarnung vom Juli schraubte Lufthansa die Erwartungen für 2016 wieder herauf. Der operative Gewinn soll nun doch etwa das Niveau von 1,8 Milliarden Euro aus dem Vorjahr erreichen. Nach den Terroranschlägen in Europa hatte sich Lufthansa im Sommer zunächst von der geplanten Gewinnsteigerung verabschiedet und für 2016 nur noch ein Ergebnis "unter Vorjahr" angepeilt. Aber vor allem die kurzfristigen Buchungen von Geschäftsreisenden haben sich im September besser entwickelt als erwartet. Amex und Ebay - Licht und Schatten American Express hat zwar die niedrigsten Quartalseinnahmen seit fünf Jahren erwirtschaftet - die Gewinnerwartung im dritten Quartal aber übertroffen und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Amex erwartet einen Gewinn je Aktie von 5,65 bis 5,75 Dollar je Aktie. Bislang war mit 5,40 bis 5,70 Dollar je Aktie gerechnet worden. Anders Ebay: hier lagen Gewinn und Umsatz zwar ebenfalls über den Erwartungen, allerdings enttäuscht Ebay mit dem Ausblick auf das Weihnachstquartal. Ebay muss derzeit die Abspaltung von Paypal verkraften. Gewinnwarnung bei Gea Der Anlagenbauer Gea ist unerwartet schlecht durch das dritte Quartal gekommen und muss sich deshalb von seinen Jahreszielen verabschieden. Verzögerungen bei der Vergabe größerer Aufträge im Bereich Milchverarbeitung sowie anhaltender Investitionszurückhaltung auch der Öl- und Gasindustrie ließen den Umsatz im dritten Quartal auf 1,1 Milliarden Euro schrumpfen. Gea kappte deshalb die Jahresziele: Statt einen moderaten Anstieg sieht der Konzern 2016 jetzt einen moderaten Umsatzrückgang. Das operative Ergebnis soll nur noch 570 Millionen Euro erreichen. Bislang hatte sich Gea 645 Millionen bis 715 Millionen Euro vorgenommen.

Euwax Sentiment Index

Derivate Anleger in Stuttgart finden im Vorfeld der EZB Sitzung keinen eindeutigen Trend. Die Lager von Bullen und Bären sind nahezu ausgeglichen. Der Euwax Sentiment Index pendelt zwischen plus und minus 10 Punkten.

Trends im Handel

Anleger folgen weiter der Empfehlung eines Börsenbriefes und steigen ein in Calls auf den Japanischen Leitindex Nikkei, der sich seit etlichen Handelstagen sehr robust zeigt. Nachdem der Online Mode Händler Zalando am Vortag nach vorläufigen Zahlen wieder einmal den Ausblick angehoben hatte und die Aktie auf Allzeithoch geklettert war, verabschieden sich etliche Derivate-Anleger bereits wieder und realisieren Gewinne und verkaufen ihre Calls.

