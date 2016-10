ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Abgaben hat der Züricher Aktienmarkt am Donnerstag nach zwei Tagen mit Gewinnen verzeichnet. Damit setzte sich die richtungsarme Schaukelbörse der vergangenen Wochen fort. Am Nachmittag wurden mit Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi die Verluste etwas vermindert. Dessen Auftritt wurde von einigen Marktteilnehmern als "taubenhaft" interpretiert, weil Draghi nichts zu einem Herunterfahren der Anleihenkäufe gesagt hatte. Mit den Aussagen fiel der Franken gegen den Dollar, was den Markt etwas stützte. Am negativen Gesamttrend änderte dies aber nichts. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 8.069 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und acht -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 50,25 (zuvor: 49,24) Millionen Aktien.

Die Nestle-Aktie gab 0,8 Prozent ab. Der Ausblick des Nahrungsmittelkonzerns sorgte für lange Gesichter an den Märkten. Nestle erwartet im laufenden Jahr nur noch ein Wachstum von 3,5 Prozent - 2015 waren es noch 4,2 Prozent gewesen. Der Schwachpunkt des Konzerns sind die Schwellenländer, in denen es schon seit längerem nicht mehr rund läuft.

Mit Abstand schwächster Wert waren aber Actelion, die um 6,5 Prozent abwärts sausten. Die Quartalszahlen fielen eigentlich gut aus und das Biotechnologie-Unternehmen hat überdies die Prognosen angehoben. Teilnehmer sprachen von "Sell on Good News", nachdem die Aktie in diesem Jahr bereits über 18 Prozent gewonnen hat.

Besser als der Gesamtmarkt schnitten Finanzwerte ab. Credit Suisse stiegen um 0,4 Prozent, UBS um 0,1 Prozent, Swiss Re um 0,3 Prozent und Zurich Insurance um 0,1 Prozent. Unter den Uhrenwertenstiegen Swatch um 1,1 Prozent, während Richemont um 0,9 Prozent nachgaben. Neue Uhrenexportdaten fielen nach Meinung der UBS unterschiedlich für die beiden Unternehmen aus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2016 11:46 ET (15:46 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.