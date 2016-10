The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.10.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.10.2016



ISIN Name



CA13710V1058 CANAMEX RESOURCES CORP.

CA6666761011 NORTHQUEST LTD

CA9777982062 WOLFEYE RESOURCE

GB0003318416 PREMIER FARNELL LS-,05

KYG982761010 XINGYE COPPER INTL HD-,10

US6828752088 ONSTREAM MED.NEW DL-,0001

XS0629017566