Die Gewerkschaft der Flugbegleiter Ufo hat Streiks bei der Lufthansa-Tochter Eurowings angekündigt. Das Verhalten der Eurowings-Führung habe keine andere Möglichkeit zugelassen, sagte ein Ufo-Vertreter.

Passagiere der Lufthansa -Billigtochter Eurowings müssen sich ab kommenden Montag auf Streiks einstellen, berichtet Reuters. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo hatte zuvor bei der Lufthansa -Billigtochter Eurowings Streiks angekündigt. Da die Eurowings-Spitze sich nicht auf eine Schlichtung einlassen wolle, bleibe der Gewerkschaft keine Wahl, als mit Arbeitskampfmaßnahmen ihre Forderungen durchzusetzen, teilte Ufo am Donnerstag mit. Über das weitere Vorgehen bei Eurowings werde Ufo-Tarifvorstand Nicoley Baublies um 14.00 Uhr per Videonachricht informieren. Reuters hatte bereits am Mittwoch über bevorstehende Streiks bei Eurowings berichtet. Der Konflikt zwischen Ufo und Eurowings schwelt bereits seit zwei Jahren. Im Kern geht es um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Flugbegleiter. Da man sich nicht einigen konnte, brach Ufo die Verhandlungen Ende September ab und droht seitdem mit Streik.

Den vollständigen Artikel lesen ...