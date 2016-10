von Christoph Platt, Euro am Sonntag Ob sich Bill Gross und John Bennett mögen oder zumindest schätzen, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass sie in Zukunft miteinander auskommen müssen. Denn ihre Arbeitgeber, die Fondsgesellschaften Janus Capital Group und Henderson Global Investors, werden sich in wenigen Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...