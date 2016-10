Die T-Aktie stieß sich vom Support bei 14 Euro nach oben ab. Mit einem Call-Optionsschein auf die Aktie der Deutschen Telekom mit einem Basispreis bei 13 Euro und einer Fälligkeit im Juni 2017 kann sich bei steigenden Notierungen eine Chance von 135 Prozent ergeben. Im Update: Daimler.

Die Analysten von Goldman Sachs senkten zwar das Kursziel für Aktie der Deutsche Telekom um 1,20 auf 18,30 Euro, beließ sie aber weiterhin auf Kaufen. Grund für das neue Ziel waren niedrigere Annahmen beim Gewinn, vor allem als Folge von höheren Investitionen in Deutschland. Auch die Analysten der DZ Bank äußerten sich unlängst positiv zur T-Aktie. Die Telekom sei im deutschen Mobilfunkmarkt als Premiumanbieter mit dem höchsten Marktanteil positioniert, wesentlicher Kurstreiber bleibe zudem das Mobilfunk-Geschäft in den USA. Eine Studie bescheinigte der Telekom außerdem in Deutschland eine wachsende Dominanz im Festnetz-Bereich. Aus den Analysen der letzten drei Monate ergab sich auf die Sicht von zwölf Monaten ein durchschnittliches Kursziel von 17,72 Euro, wobei die Varianz der Schätzungen zwischen 12,10 Euro und 20 Euro lag. Charttechnisch bestätigte die Aktie Mitte Oktober die Unterstützung bei 14 Euro, die sich vom Tief von Mitte Februar herleitete. Nur Ende Juni ging es einmal kurz darunter, die dann folgende Bewegung ließ die Aktie aber sofort und für mehrere Tage ansteigen. Am Support drehten die Notierungen in den letzten Tagen nach oben ...

