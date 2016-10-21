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WKN: 823212 ISIN: DE0008232125 Ticker-Symbol: LHA 
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E.ON SE6,813+0,18 %
GEA GROUP AG37,90-20,24 %
HANNOVER RUECK SE99,07+1,99 %
SARTORIUS AG VZ79,51-0,43 %
TELE COLUMBUS AG7,54-0,28 %