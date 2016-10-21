BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 40 (48) EUR - 'EQUAL WEIGHT' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR EON AUF 8,50 (10,50) EUR - 'BUY' DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 81 (75) EUR - 'BUY' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 8 (7) EUR - 'SELL' HSBC SENKT GEA GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 43 (57) EUR HSBC HEBT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 8,25 (7,50) EUR - 'REDUCE' MACQUARIE SENKT TELE COLUMBUS AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) UBS SENKT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 41 (52) EUR - 'NEUTRAL' UBS HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 96 (93) EUR - 'NEUTRAL' Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse...Den vollständigen Artikel lesen ...