Die Wertpapierexperten von Berenberg haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien des österreichischen Leiterplattenhersteller AT&S reduziert. Das Kursziel wurde von 14,50 Euro auf 11,50 Euro herabgesetzt.

Am vergangenen Dienstag hatte AT&S seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2016/17 gesenkt. Die Analysten von Berenberg reagieren nun mit einem Update auf die neuen Prognosen des Unternehmens: "Während mittelfristige Treiber intakt bleiben, sehen wir AT&S bis mindestens Mitte 2017 nicht in nennenswertes Gewinnwachstum zurückkehren", schreibt Berenberg-Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in der aktuellen Studie über die Anteilsscheine von AT&S.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten einen Verlust von 0,65 Euro für 2016/17, sowie einen Verlust von 0,34 Euro für das Geschäftsjahr 2017/18 bzw. einen Gewinn von 0,67 Euro für 2018/19. Berenberg rechnet aktuell damit, dass AT&S in den folgenden drei Jahren keine Dividende auszahlen wird.

Am Freitagvormittag notierten die AT&S-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,64 Prozent bei 10,20 Euro.

