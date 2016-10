Die Rechnung von Satya Nadella geht auf. Unter seiner Regie ist Microsoft ist ein neuer Konzern geworden. Er hat die Allmacht der Windows-Sparte gebrochen, das Unternehmen verdient dennoch sehr gut.

Gates' Titel als reichster Mensch der Welt ist bis auf Weiteres wieder gesichert: Nachbörslich zog die Microsoft-Aktie am Donnerstag um bis zu 5,9 Prozent auf über 60 Dollar an. Werden die Kurse am Freitag im Wall-Street-Handel bestätigt, wäre es das erste Mal seit 1999, dass der Software-Gigant einen neuen Höchstkurs erreicht hat. Damals lag er bei 59,95 Dollar. Anschließend kam der Dotcom-Crash.

Nachdem Gates die Geschäfte an Steve Ballmer abgegeben hatte, folgte das, was später in einem "Vanity Fair"-Artikel als "Microsofts verlorenes Jahrzehnt" bezeichnet wurde. Am Ende hatte das Bürokratiemonster Microsoft das mobile Zeitalter verpasst und der Glanz von Windows verblasste.

Am 4. Februar 2014 übernahm Satya Nadella das Ruder und kein Stein blieb mehr auf dem anderen. Die Allmacht der Windows-Sparte wurde gebrochen. "Mobile first, Cloud first" wurde zum Motto, dem sich alles unterordnen musste. Ganze bürokratische Ebenen wurden entfernt, wichtige Produkte für die Konkurrenz-Betriebssysteme Android ...

Den vollständigen Artikel lesen ...