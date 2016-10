Die CytoTools AG gibt eine personelle Veränderung im Vorstand bekannt

CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges

21.10.2016 10:30

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die CytoTools AG gibt eine personelle Veränderung im Vorstand bekannt.

- Die CytoTools AG beruft neuen Vorstand für den Bereich Medizin. Den neu strukturierten Bereich, der auch die klinische Entwicklung und die Zulassung umfasst, übernimmt der erfahrene Pharma-Manager Herr Dr. med. Wilfried Hauke, ein international renommierter Experte in der klinischen Entwicklung und Forschung. - Primäres Ziel seiner Tätigkeit wird sein, klinische Daten mit einer neuen Studie der klinischen Phase III zur Wirksamkeit und Verträglichkeit des Präparates DermaPro(R) in Europa zu erheben und zu analysieren.

Darmstadt, 21. Oktober 2016 - Die CytoTools AG, eine Technologieholding mit Beteiligungen im Pharma- und Medizinproduktbereich, gibt eine Veränderung im Vorstand bekannt: Herr Dr. Markus Weissbach scheidet aus dem Vorstand aus. Für den Bereich Medizin, klinische Entwicklung und Zulassung konnte Herr Dr. med. Wilfried Hauke, ein sehr erfahrener Manager aus der international tätigen Pharmaindustrie, gewonnen werden. Herr Dr. Hauke war zuvor in vergleichbaren Positionen für Produktentwicklungen verantwortlich. Er verfügt über umfangreiches Wissen in der Konzipierung und Durchführung großer internationaler Studien, unter anderem auch für Wiederholungsstudien, deren Durchführung aus verschiedenen Gründen notwendig werden kann. In den vergangenen Jahren war Herr Dr. Hauke als CMO (Chief Medical Officer) für Trophos, Marseille, tätig, einem Biotechnologieunternehmen, das neue Medikamente, z.B Olesoxime, gegen seltene neurodegenerative Krankheiten entwickelt hat. Nachdem zunächst die Entwicklung fehlgeschlagen war, konnte eine Wirksamkeits-Studie in einer vergleichbaren Indikation mit positiven Ergebnissen beendet werden. Trophos wurde dann einschließlich der Produktrechte im Jahre 2015 von Hoffmann-La Roche übernommen.

Mit der Berufung von Herrn Dr. Hauke verbindet die CytoTools AG die wichtige Zielsetzung, die jetzt zu wiederholende klinische Phase III Studie zu DermaPro(R) zu starten und zu einem erfolgreichen, den bisherigen Ergebnissen entsprechenden, Abschluss zu bringen.

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Mark-Andre Freyberg fasst zusammen: "Mit Herrn Dr. Wilfried Hauke ist es der CytoTools AG gelungen, einen hochkarätigen Manager aus der Pharmaindustrie zu gewinnen. Der Schwerpunkt seiner Expertise liegt hierbei in seiner Erfahrung und dem Wissen, eine Wiederholungsstudie zum Erfolg zu bringen und mit den überzeugenden Ergebnissen einen Exit zu begleiten. Wir bekräftigen damit unsere Überzeugung, das Projekt DermaPro(R) zu einem erfolgreichen Abschluss bringen zu können. In dem Wirkstoff DermaPro(R) sehen wir nach wie vor ein sehr großes Potential. Wir sind überzeugt, dass Herr Dr. Hauke die anstehenden Prüfungen effektiv, kompetent und zeitnah umsetzen wird."

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die CytoTools AG, vormals CytoTools GmbH, ist ein Technologieholding- und Beteiligungsunternehmen, das Beteiligungen an ihren Tochterfirmen mit Produktentwicklung im Pharma- und Medizinproduktbereich hält: ca. 57 % an der DermaTools Biotech GmbH (Therapiebereich Dermatologie, Urologie) und 42 % an der CytoPharma GmbH (Therapiebereich Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs). Das gesamte Know-how ist durch entsprechende Basispatente geschützt, die von der CytoTools AG weltweit aufrecht erhalten und in Form weltweiter exklusiver Lizenzen an die Beteiligungsunternehmen weitergegeben werden.

Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de

21.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CytoTools AG Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151-951 58 12 Fax: +49 (0)6151-951 58 13 E-Mail: kontakt@cytotols.de Internet: www.cytotools.de ISIN: DE000A0KFRJ1 WKN: A0KFRJ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A0KFRJ1

AXC0076 2016-10-21/10:30