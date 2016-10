Klartext: Borussia Dortmund und Lufthansa

Liebe Leserin, lieber Leser,

wohl dem Fan von Borussia Dortmund, der bzw. die auch die Aktie im Depot hat! Der jüngste Sieg von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon in Portugal (Champions-League) ließ den Kurs der Aktie regelrecht nach oben schießen.

Chart BVB-Aktie

Quelle: tradingview.com

Am Tag nach dem Spielsieg war die BVB-Aktie einer der großen Gewinner im SDAX. Und das war nur einer der Gewinner-Tage. Die Aktie eilt seit einiger Zeit von Hoch zu Hoch. Das zeigt bereits der Blick auf die 1-Monats-Performance, die bei aktuell rund +28% liegt. Auf Jahressicht stehen sogar ca. +43% zu Buche, und wer die BVB-Aktie vor fünf Jahren kaufte, kann sich aktuell über ein Kursplus von rund 150% freuen. Charttechnisch positiv fiel zuletzt auf, dass die BVB-Aktie mit dem jüngsten Kursschub auch den Break über den bisherigen Widerstand im Bereich 5 Euro (altes Jahreshoch 2014) schaffte. Damit ist nun charttechnisch gewissermaßen die Luft nach oben frei. Und was sagen die Fundamentaldaten?

Der Blick auf die kommenden Termine der BVB-Aktie

Wichtig für BVB-Aktionäre sind diese beiden Termine: Am 21. November steht die ordentliche Hauptversammlung 2016 an, auf der auch über die Verwendung des Bilanzgewinns beschlossen werden soll. Der Vorschlag liegt bei einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6 Cents je Aktie. Bereits etwas vorher - am 11. November - stehen noch Zahlen an: Und zwar veröffentlicht laut Finanzplan Borussia Dortmund dann die Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2016/2017 (das Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab).

Dann der Blick auf Lufthansa:

starke Vorstellung der Lufthansa-Aktie! Der Kurs, der zuvor mit der 10-Euro-Marke kämpfte, schoss schlagartig auf über 11 Euro nach oben. Und das nicht ohne Grund: Denn die Lufthansa hat vorläufige 9-Monats-Zahlen veröffentlicht. Die endgültigen Zahlen stehen planmäßig zwar erst für den 2. November zur Veröffentlichung an, doch die nun bereits vorab mitgeteilten Eckdaten können sich mehr als sehen lassen.

Konkret: Der Umsatz erreichte 23,9 Mrd. Euro (Vorjahreszeitraum 24,3 Mrd. Euro) und das Adjusted Ebit (Ebit = Ergebnis vor Steuern und Zinsen) lag demnach bei 1,677 Mrd. Euro. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte diese Kennzahl bei 1,693 Mrd. Euro gelegen. Insgesamt also in etwa stabil bis leicht weniger als im Vorjahr. Wieso das dennoch als "gut" gilt:

Lufthansa: Besser als erwartet ist positiv

Die Erwartungen waren niedrig - das ist es. Denn bisher hatte es bei der Lufthansa geheißen, dass man im laufenden Geschäftsjahr beim Ergebnis (gemessen an der Kennzahl Adjusted Ebit) "unter dem Vorjahr" bleiben werde. Die aktuellen Zahlen sprechen nun dafür, dass der Vorjahreswert knapp erreicht werden kann. Entsprechend schwenkt das Lufthansa-Management um und nennt nun als Prognose ein Ergebnis gemessen am Adjusted Ebit "in etwa auf Vorjahresniveau". Damit ist dieser Fall ein Lehrbuch-artiges Beispiel dafür, wie sehr Erwartungen die Kurse beeinflussen können.

Und hier noch das Zitat zum Tag: "Ich weiß nicht, welche Waffen im nächsten Krieg zur Anwendung kommen, wohl aber, welche im übernächsten: Pfeil und Bogen." - Albert Einstein

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein angenehmes Wochenende!

Ihr

Michael Vaupel