Baden-Baden/Rust (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die "SWR3 Halloween-Party" ist das Event für Gruselfans und Achterbahnjunkies. Hier gibt es den Adrenalinkick an jeder Ecke und in jeder Höhe. Am 31. Oktober feiern Hexen, Vampire und Gespenster im Europa-Park in Rust gemeinsam das Fest des Horrors.



Die traditionelle "SWR3 Halloween-Party" findet erstmals im gesamten Park statt. Über den roten Teppich gelangen die Besucher zur Veranstaltung. Diese beginnt mit "Horror goes Clubbing" und den SWR3 DJs Jan Garcia und Josh Kochhann. Livemusik kommt von der SWR3 Band mit den Moderatoren Stefanie Tücking und Sebastian Müller. SWR3 DJ Jochen Graf bringt die Besucher bei "Night.Beat.Zombies" zum tanzen und lässt sich die besten Verkleidungen beim Kostümwettbewerb zeigen. DJane Tatjana Orfée mixt funkige Grooves mit tanzbaren Hits. Neu in diesem Jahr ist die "SWR3 spielt verrückt"-Party mit SWR3 DJ BeOne, bei der die Wünsche der Besucher das Programm bestimmen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Open-Air-Show "Mysteria" mit akrobatischen Höchstleistungen sowie Licht- und Laser-Effekten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in der Silent Disco mit Kopfhörern zu tanzen oder Michael Spleth im SWR3 Rock-Café an der Gitarre zu hören. Ausgewählte Fahrgeschäfte haben an diesem Tag exklusiv für Party-Besucher länger geöffnet.



Tickets mit Nervenkitzel-Garantie



Tagsüber Achterbahn fahren und abends feiern oder nur zur Party kommen? Mit den Kombi- und Party-Tickets ist beides möglich. Tickets gibt es unter 07221 300 300, auf www.SWR3service.de oder www.europapark.de. Einlass ab 18 Uhr. Mehr zum Programm auf http://x.swr.de/s/swr3halloweenparty



Weitere Informationen auf www.SWR.de/kommunikation und SWR3.de Pressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2