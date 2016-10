Centerra Gold Inc. und Thompson Creek Metals Company Inc. gaben gestern bekannt, dass der im Juli angekündigte Zusammenschluss der beiden Unternehmen erfolgreich abgeschlossen wurde.



Demnach hat Centerra sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Thompson Creek erworben. Die Aktionäre erhielten dabei je Thompson-Creek-Aktie 0,0988 einer Centerra-Aktie. Centerra hat insgesamt 22.320.127 Centerra-Stammaktien an die ehemaligen Anteilseigner von Thompson Creek ausgegeben, dies entspricht etwa 8% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Centerra nach Abschluss der Transaktion.



Die Notierung der Stammaktien von Thompson an der Toronto Stock Exchange wird demnächst eingestellt.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de