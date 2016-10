Confidence Holding AG:

Confidence Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

21.10.2016 12:49

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Confidence Holding AG (WKN: A1X3WB)

Insiderinformation nach § 17 MAR

Die Confidence Holding AG hat von ihrer Beteiligung an der Confidence Center Information Logistics AG Stück 11.275 (22,55 %) in die Fichtenberg Beteiligungs AG bei einer Bewertung i.H.v. EUR 2.255.000,00 eingebracht. Der Wert wurde von einer vom Gericht bestellten unabhängigen WP- Gesellschaft ermittelt. Die Eintragung der Sachkapitalerhöhung erfolgte am 19.10.2016 im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam.

Confidence Holding AG ist im gleichen Umfang an der Fichtenberg Beteiligungs AG beteiligt.

Hintergrund der Teileinbringung ist, den Wertansatz in der Bilanz der Confidence Holding AG angemessen abzubilden, da die Aktivseite einen deutlich zu niedrigen Wert zeigte.

Berlin, 21. Oktober 2016

Harald Buchner Vorstand Confidence Holding AG Grunewaldstr. 22 D-12165 Berlin Telefon: +49(30)219088-0 Telefax: +49(30)219088-90 Homepage: www.confidence-holding.de eMail: info@confidence-holding.de Vorstand: Harald Buchner

Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Gemeinhardt

Kapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 92543 B

21.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Confidence Holding AG Grunewaldstr. 22 12165 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 2190 880 Fax: +49 30 2190 8890 E-Mail: info@confidence-holding.de Internet: www.confidence-holding.de ISIN: DE000A1X3WB2 WKN: A1X3WB Börsen: Freiverkehr in Hamburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A1X3WB2

AXC0114 2016-10-21/12:50