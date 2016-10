Die DZ Bank hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 90 Euro belassen. Analyst Sven Kürten hob in einer Studie vom Freitag seine Margenschätzungen im Geschäftsbereich Plastics & Devices an und bezog zugleich den Verkauf der Laborglassparte in sein Modell mit ein. Die fundamentalen Perspektiven für den Verpackungsspezialisten schätzt er nach wie vor als sehr gut ein./tih/stk

ISIN: DE000A0LD6E6