Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für SAP nach Zahlen für das dritte Quartal von 85 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzdynamik sei ungebrochen und der nach oben revidierte Ausblick bestätige ihn in seiner positiven Einschätzung des Unternehmens, schrieb Analyst Jia Man Neoh in einer Studie vom Freitag. Auf Gewinnebene verfehlte Erwartungen seien kein Grund zur Sorge, weil dies hauptsächlich mit Investitionen in die Entwicklung und das Marketing zu tun habe. Das Kursziel macht er fortan an seinen Schätzungen für 2017 fest./tih/stk

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0049 2016-10-21/14:11

ISIN: DE0007164600