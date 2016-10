Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach einem Investorentag auf "Hold" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die Gewinne im Jahr 2019 könnten von einer Portfolio-Optimierung, der Erholung im Lebensrückversicherungsgeschäft und dem Wachstum im Schaden/Unfall-Geschäft in Nordamerika profitieren, schrieb Analyst Anasuya Iyer in einer Studie vom Freitag. In den nächsten beiden Jahren dürften die Gewinne aber stagnieren. Zudem werde die Aktie bereits mit einem Aufschlag auf die Bewertung der Konkurrenten gehandelt./ajx/das

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0109 2016-10-21/16:07

ISIN: DE0008402215