DJ PTA-HV: KREMLIN AG: Ergänzung der Tagesordnung für die außerordentliche Hauptversammlung am 18.11.2016



Frankfurt (pta025/21.10.2016/15:45) - Kremlin AG



Hamburg



WKN A1PHFR // ISIN: DE000A1PHFR2



Ergänzung der Tagesordnung für die

außerordentliche Hauptversammlung am 18.11.2016



Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 13.10.2016 hat die Beteiligungen im

Baltikum AG aufgrund gerichtlicher Ermächtigung durch das Amtsgericht Hamburg

vom 30.09.2016 eine Hauptversammlung der Kremlin AG für den 18.11.2016, um 10:00

Uhr im hbw ConferenceCenter, Haus der Bayerischen Wirtschaft, 3. Stock, Raum

Nürnberg, Max-Joseph-Str. 5, 80333 München, einberufen.



Auf Verlangen der Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Ziegelhäuser

Landstraße 1, 69120 Heidelberg, wird gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1

AktG die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 18.11.2016 unter

Beibehaltung des bisherigen Tagesordnungspunktes 1 um die Tagesordnungspunkte

mit den Nummern 2 bis 4 ergänzt und hiermit bekannt gemacht.



2. Beschlussfassung über die Einleitung einer Sonderprüfung und die Bestellung

eines Sonderprüfers gemäß § 142 Abs. 1 AktG



Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft schlägt vor, folgende Beschlüsse zu

fassen, wobei sich die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft vorbehält, Anträge in

der Hauptversammlung gegebenenfalls in modifizierter Form zu stellen:



Es soll eine Sonderprüfung gemäß § 142 Abs. 1 AktG stattfinden zur

Untersuchung der folgenden Vorgänge:



a) Führungslosigkeit der Gesellschaft infolge Verurteilung von Herrn Wolfgang

Wilhelm Reich u.a. wegen unrichtiger Darstellung und falschen Angaben in sieben

Fällen



Herr Reich wurde durch das Landgericht Stuttgart am 17.05.2013, rechtskräftig

geworden am 27.02.2014, wegen unrichtiger Darstellung, falscher Angaben in

sieben Fällen sowie verbotener Marktmanipulation in 22 Fällen zu einem Jahr und

sechs Monaten Haft, ausgesetzt zur Bewährung für vier Jahre verurteilt. Mit

Rechtskraft des Urteils ist sein Amt als Vorstand der Gesellschaft kraft

Gesetzes erloschen. Bis zur gerichtlichen Bestellung des Herrn Hans Hermann

Mindermann mit Beschluss vom 30.05.2015, die auf Antrag des

Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Ralf Bake, erfolgte, war die

Gesellschaft daher für einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren führungslos.



- Hat Herr Reich den Aufsichtsrat oder einzelne Aufsichtsratsmitglieder über

seine Verurteilung in Unkenntnis gehalten und dadurch die Führungslosigkeit der

Gesellschaft verheimlicht?

- Hat das Aufsichtsratsmitglied Gerhard Proksch es pflichtwidrig unterlassen,

den Aufsichtsrat über die strafrechtliche Verurteilung des Wolfgang Wilhelm

Reich zu unterrichten, obwohl ihm die Verurteilung aufgrund seiner Funktion als

Strafverteidiger des Herrn Reich bekannt war?

- Hat das Aufsichtsratsmitglied Gerhard Proksch es pflichtwidrig unterlassen,

darauf hinzuwirken, dass sein Mandant, Herr Wolfgang Wilhelm Reich, seine

Verurteilung durch das Landgericht Stuttgart vom 17.05.2013 bzw. den Eintritt

der Rechtskraft der Verurteilung gegenüber dem Aufsichtsrat der Kremlin AG

offenbart?

- Hat Herr Reich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Leistungen von der

Gesellschaft erhalten, die ihm nicht zustanden? Falls ja, in welcher Höhe?

- Hat Herr Reich unter Vorspiegelung seiner Vorstandseigenschaft die

Gesellschaft nach dem 27.02.2014 gegenüber Dritten verpflichtet?

- Hat Herr Reich in anderer Form gegenüber Dritten den Anschein zu erwecken

versucht, Vorstand der Gesellschaft zu sein?

- Inwieweit hat die Großaktionärin SPV AG & Co KG a.A. (SPV) oder deren

Muttergesellschaft VCI Venture Capital und Immobilien AG (VCI) nachteiligen

Einfluss auf die Gesellschaft bzw. Herrn Reich ausgeübt?

- Inwieweit hat der Aktionär Wolfgang E. Reich, Vater von Herrn Reich und

Aufsichtsratsvorsitzender der VCI, nachteiligen Einfluss auf die Gesellschaft

bzw. Herrn Reich ausgeübt?



b) Vorenthalten und Zurückbehalten von Gesellschaftsunterlagen



- Hat Herr Wolfgang Wilhelm Reich nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand die

Herausgabe von Gesellschaftsunterlagen an den mit Beschluss des Amtsgerichts

Hamburg vom 30.05.2016 bestellen Vorstand Hans Hermann Mindermann verweigert?

- Hat Herr Wolfgang Erhard Reich trotz Aufforderung durch den gerichtlich

bestellten Vorstand, Hans Hermann Mindermann, die Herausgabe von

Gesellschaftsunterlagen an diesen verweigert?

- Hat das Aufsichtsratsmitglied der Kremlin AG, Herr Patrick Kenntner, ein gegen

Herrn Wolfgang Wilhelm Reich als ehemaliges Vorstandsmitglied der Kremlin AG

gerichtetes Herausgabeverlangen nicht mitgetragen und falls ja, was waren die

Gründe hierfür?



Wie die Kremlin AG in ihrer Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß

Artikel 17 MAR vom 04.07.2016 mitgeteilt hat, blieben Herausgabeverlangen für

die Geschäftsunterlagen der Kremlin AG und deren Aktiva (insb. physisches Gold)

an die Herren Wolfgang Wilhelm Reich und Wolfgang Erhard Reich (in seiner

Eigenschaft als Berater der Kremlin AG) bislang unbeantwortet. Erschwerend kam

hinzu, dass das Aufsichtsratsmitglied der Kremlin AG, Herr Patrick Kenntner, ein

gegen Herrn Wolfgang Wilhelm Reich als ehemaligen Vorstand gerichtetes

Herausgabeverlangen nicht mitgetragen hat.



c) Kreditaufnahme von der Beteiligungen im Baltikum AG



Laut Schreiben der SPV vom März 2016 an das Amtsgericht Hamburg bestehen Kredite

der Beteiligungen im Baltikum AG an die Gesellschaft, deren Kündigung die

Kreditgeberin für den Fall der Bestellung von Herrn Bake zum Aufsichtsrat

angekündigt habe.



- Hat Herr Reich solche Kredite aufgenommen, und, falls ja, der Kreditgeberin

ein Kündigungsrecht eingeräumt, nach dem sie aus solch sachfremdem Anlass zur

Kreditkündigung berechtigt war?

- Sind diese Kredite nun, wie angekündigt war, gekündigt worden, und, falls ja,

hat dies zu Liquiditäts- oder anderen finanziellen Schwierigkeiten der

Gesellschaft geführt?

- Inwieweit hat die Großaktionärin Beteiligungen im Baltikum AG

nachteiligen Einfluss auf die Gesellschaft bzw. Herrn Reich ausgeübt?



d) Kreditvergabe an die AGS Portfolio AG



Laut Geschäftsbericht 2014 bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen von TEUR 109

gegen die AGS Portfolio AG.



- Wann wurde der Kredit gewährt?

- Was hat der Vorstand unternommen, um das Kreditrisiko zu beurteilen?

- Welche Maßnahmen zur Kreditsicherung wurden vereinbart?

- Welcher Zinssatz wurde vereinbart und was waren die sonstigen

Kreditkonditionen?

- Wann erfuhr der Aufsichtsrat von dem Kredit und den Konditionen? Wie hat er

darauf reagiert und wie hat er das Risiko beurteilt, insbesondere in Anbetracht

der Tatsache, dass dieser Kredit aufgrund des bereits bestehenden

Aktieninvestments eine weitere Risiko-Konzentration bedeutet?

- Bedurfte dieser Kredit der Zustimmung des Aufsichtsrats und wurde diese

erteilt? Falls ja, wann hat der Aufsichtsrat die Zustimmung beschlossen und

erteilt?

- Inwieweit hat die Großaktionärin SPV oder deren Muttergesellschaft VCI

nachteiligen Einfluss auf die Gesellschaft ausgeübt?



e) Berechtigung des Wolfgang Wilhelm Reich zur Übertragung der Anteile der

Kremlin AG an der AGS Portfolio AG an die VCI Venture Capital und Immobilien AG,

Heidenheim an der Brenz mit Auftrag datiert vom 14.03.2016, ausgeführt am

17.03.2016.



Gemäß Ad-hoc-Mitteilung der Kremlin AG vom 14.06.2016 wurden von der

Depotbank der Kremlin AG aufgrund eines Auftrags des Herrn Wolfgang Wilhelm

Reich vom 14.03.2016, eingegangen bei der Bank am 17.03.2016, 110.000 Stück

Aktien der AGS Portfolio AG an die VCI Venture Capital und Immobilien AG,

Heidenheim an der Brenz, übertragen. Herr Wolfgang Wilhelm Reich war jedoch mit

Rechtskraft seiner Verurteilung durch das Landgericht Stuttgart am 17.05.2013,

rechtskräftig geworden am 27.02.2014, wegen unrichtiger Darstellung, falscher

Angaben in sieben Fällen sowie verbotener Marktmanipulation in 22 Fällen zu

einem Jahr und sechs Monaten Haft, ausgesetzt zur Bewährung für vier Jahre,

nicht mehr Vorstand der Kremlin AG.



f) Erwerb eines mit einer Immobilie bebauten Grundstücks in der Meeboldstr. 50,

52 in Heidenheim an der Brenz zu einem Kaufpreis von 395.000 Euro durch die

Kremlin AG mit Vertrag vom 10.11.2015.



Gemäß Ad-hoc-Mitteilung der Kremlin AG vom 04.07.2016 hat die Kremlin AG

mit Vertrag vom 10.11.2015 eine Immobilie in der Meeboldstr. 50, 52 in

Heidenheim an der Brenz zu einem Kaufpreis von 395.000 Euro erworben.



Der Vertrag wurde von Herrn Wolfgang Wilhelm Reich unterzeichnet, obwohl dieser

zu diesem Zeitpunkt gemäß § 76 Abs. 3 AktG nicht mehr Vorstand der

Gesellschaft war und obwohl die Kremlin AG nicht über die für den Erwerb der

Immobilie erforderliche Liquidität verfügte.



Aus den Konten der Kremlin AG wurde lediglich die Provision des vermittelnden

Maklers bezahlt. Die weiteren Zahlungen, so insbesondere der Kaufpreis, wurden

offenbar von Dritten vorgenommen.



Die Beteiligungen im Baltikum AG und die Klosterbrauerei Königsbronn AG sind

allerdings an die Kremlin AG herangetreten und haben geltend gemacht, sie hätten

den Kaufpreis gezahlt. Der Aufforderung der Kremlin AG, entsprechende

Vereinbarungen vorzulegen, wurde aber nicht entsprochen. Obwohl das Mitglied des

Aufsichtsrats der Kremlin AG, Herr Patrick Kenntner, als Vorstand für die

Beteiligungen im Baltikum AG tätig war, konnte auch insoweit keine weitere

Klärung erreicht werden.



Für die Kremlin AG ergibt sich somit folgendes Bild:



- Die Beteiligungen im Baltikum AG hat offenbar ohne Sicherheit und ohne einen

der Kremlin AG bekannten Rechtsgrund am 28.12.2015 45.000 Euro auf ein Konto der (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresOctober 21, 2016 09:45 ET (13:45 GMT)Verkäuferin der Immobilie überwiesen. Die Kopie des Kontoauszugs trägt den

Betreff: "Kauf Meeboldstraße".

- Die Klosterbrauerei Königsbronn AG hat offenbar ohne Sicherheit und ohne einen

der Kremlin AG bekannten Rechtsgrund am 29.12.2015 350.000 Euro auf ein Konto

der Verkäuferin der Immobilie überwiesen. Der Verwendungszweck wurde dabei mit

Kaufpreis Meeboldstr. angegeben.



Am 01.04.2016 ging beim Amtsgericht Stuttgart ein gegen die Kremlin AG

gerichteter Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides über 350.000 Euro der

Klosterbrauerei Königsbronn AG ein. Der Mahnbescheid wurde an die Adresse

"Tannhäuser Weg 44, 89518 Heidenheim, gesetzlich vertreten durch den Vorstand

Wolfgang W. Reich" zugestellt.



Hierbei scheint es sich um eine Privatanschrift zu handeln.



Widerspruch gegen den Mahnbescheid wurde von Herrn Wolfgang Wilhelm Reich nicht

erhoben, gleichwohl er im Übrigen noch als Vorstand der Kremlin AG

aufgetreten ist. Am 26.04.2016 erging ein Vollstreckungsbescheid. Einspruch

wurde von Herrn Wolfgang Wilhelm Reich nicht erhoben.



Am 24.05.2016 erfolgte die Eintragung einer Zwangssicherungshypothek über

353.063,70 Euro zu Gunsten der Klosterbrauerei Königsbronn AG. Diese wurde dem

Vorstand der Kremlin AG wiederum von Herrn Patrick Kenntner zur Kenntnis

gebracht.



Der Vorstand der Kremlin AG hat mit der Klosterbrauerei Königsbronn AG und der

Beteiligungen im Baltikum AG über eine Stundung verhandelt bzw. Übernahme

der Immobilie verhandelt.



Im Anschluss an die Mitteilung des bislang aufgedeckten Sachverhalts erfolgte

durch den Vorstand der Klosterbrauerei Königsbronn AG, Herrn Steffen Saur, die

Aufforderung, der Vorstand der Kremlin AG und die beiden Aufsichtsratsmitglieder

Ralf Bake und Volker Deibert sollten bis zum 04.07.2016, 8:00 Uhr, ihre Mandate

niederlegen, anderenfalls Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Gesellschaft

wieder aufgenommen würden.



g) Unterlassen der Veröffentlichung von Kapitalmarktinformationen, insbesondere

der Veröffentlichung von Insiderinformationen gem. § 15 WpHG



- Herr Wolfgang Wilhelm Reich wurde durch Entscheidung das Landgerichts

Stuttgart vom 17.05.2013, rechtskräftig geworden am 27.02.2014, wegen

unrichtiger Darstellung, falscher Angaben in sieben Fällen sowie verbotener

Marktmanipulation in 22 Fällen zu einem Jahr und sechs Monaten Haft, ausgesetzt

zur Bewährung für vier Jahre verurteilt. Mit Rechtskraft des Urteils ist sein

Amt als Vorstand der Gesellschaft kraft Gesetzes erloschen. Eine

Veröffentlichung des Ausscheidens von Herrn Reich als Vorstandsmitglied der

Gesellschaft ist erstmals am 30.05.2016 per Ad-hoc-Mitteilung der Kremlin AG

erfolgt.

- Übertragung von Stück 110.000 Aktien der AGS Portfolio AG an die VCI

Venture Capital und Immobilien AG gemäß von Herrn Wolfgang Wilhelm Reich,

der zu diesem Zeitpunkt bereits von Gesetzes wegen kein Vorstandsmitglied der

Kremlin AG mehr war, unterzeichnetem Auftrag vom 14.03.2016. Eine

Veröffentlichung des Vorgangs erfolgte erst mit Ad-hoc-Mitteilung vom

14.06.2016.



Zum Sonderprüfer wird Herr Rechtsanwalt Tino Sekera-Terplan, geschäftsansässig

Barer Straße 48, 80799 München bestellt. Der Sonderprüfer kann die

Unterstützung von fachlich qualifiziertem Personal heranziehen und sich

insbesondere rechtlich und in technischer/wirtschaftlicher Hinsicht beraten und

unterstützen lassen.



3. Sonderprüfung betreffend Handlungen des Herrn Wolfgang Wilhelm Reich als

angeblicher Vertreter der Kremlin AG nach dem 27.02.2014



Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft schlägt vor, folgende Beschlüsse zu

fassen, wobei sich die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft vorbehält, Anträge in

der Hauptversammlung gegebenenfalls in modifizierter Form zu stellen:



"Herr Rechtsanwalt Tino Sekera-Terplan, geschäftsansässig Barer Straße 48,

80799 München, wird als Sonderprüfer bestellt, um sämtliche Handlungen des Herrn

Wolfgang Wilhelm Reich, die dieser als angebliches Vorstandsmitglied der

Gesellschaft nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand mit Rechtskraft der

Entscheidung des Landgerichts Stuttgart vom 17.03.2013, die am 27.02.2014

eingetreten ist, bis zum 30.05.2016 im Hinblick auf für die Gesellschaft

nachteilige Folgen und/oder bei der Gesellschaft hieraus entstandene Schäden zu

untersuchen.



Die Sonderprüfung umfasst insbesondere die Überprüfung der Beziehungen der

Kremlin AG in dem vorgenannten Zeitraum zu der Kremlin AG nahestehenden

Unternehmen und Personen. Als der Kremlin AG nahestehende Personen sind

insbesondere die Herren Wolfgang Wilhelm Reich, (Tannhäuserweg 44, 89518

Heidenheim), Wolfgang Erhard Reich, (Goethestraße 1, 89518 Heidenheim),

Gerhard Proksch, (Karlstr. 40, 89518 Heidenheim), Patrick Kenntner, (c/o

Konsortium AG, Alpenkorpsstr. 1, 82481 Mittenwald), Frau Aniko Köpf, (c/o VCI

Venture Capital und Immobilien AG, Panoramaweg 18, 89522 Heidenheim), Georg

Engels (c/o Beteiligungen im Baltikum AG, Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim) und

Herr Steffen Saur (c/o Klosterbrauerei Königsbronn AG, Panoramaweg 18, 89518

Heidenheim) anzusehen. Als nahestehende Unternehmen sind insbesondere die

folgende Gesellschaften und Unternehmen anzusehen, an denen die Kremlin AG

Anteile hält oder bei denen ihr nahestehende Personen Inhaber, Partner,

Gesellschafter, Aktionäre und/oder Geschäftsführer, Liquidatoren, Mitglieder des

Vorstands und/oder Mitglieder des Aufsichtsrats sind. Es handelt sich dabei

insbesondere um:



- Kanzlei Reich, 89522 Heidenheim

- Rechtsanwälte Siegle & Kollegen, 89518 Heidenheim

- Gerhard Proksch, Finanzberatung, 89542 Herbrechtingen

- Konsortium AG, 20097 Hamburg

- Beteiligungen im Baltikum Aktiengesellschaft, 89555 Steinheim

- AGS Portfolio AG, 89518 Heidenheim

- Reich GmbH, 89522 Heidenheim

- VCI Venture Capital und Immobilien AG, 89522 Heidenheim

- Aurum Sachwerte AG, 89518 Heidenheim

- Zieh-Hausbrauerei AG, 89518 Heidenheim

- Königsbronner Vermögensverwaltungs UG (haftungsbeschränkt), 89552 Königsbronn

- WRH Consulting UG (haftungsbeschränkt), 89518 Heidenheim

- MMC-Embedded Computertechnik GmbH, 89518 Heidenheim

- R & S Immobilien-Projektentwicklung GmbH, 04808 Wurzen

- Private Equity Fonds I AG & Co. KGaA i.L., 89518 Heidenheim

- KK Immobilien Fonds I AG & Co. KGaA, 89518 Heidenheim

- KK Immobilien Fonds II AG & Co. KGaA, 89518 Heidenheim

- Klosterbrauerei Königsbronn AG, 89518 Heidenheim

- VAP-Vorbörsliche-Aktienplattform.de AG, 89518 Heidenheim

- SPV AG & Co. KGaA, Gerstetten

- SPV Edelmetalle AG, Heidenheim"



4. Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gemäß § 147 Abs. 1 AktG

insbesondere gemäß §§ 93 Abs. 2 und 3 AktG, § 116 AktG gegen das ehemalige

Mitglied des Vorstands, Wolfgang Wilhelm Reich, das Aufsichtsratsmitglied

Patrick Kenntner und das ehemalige Aufsichtsratsmitglied Gerhard Proksch, sowie

Bestellung eines besonderen Vertreters gemäß § 147 Abs. 2 Satz 1 AktG wegen



a) Vermögensschäden der Gesellschaft aus ab dem 28.02.2014 bis 30.05.2016

unterlassenen Kapitalmarktmitteilungen der Gesellschaft gemäß WpHG und/oder

den anzuwendenden Börsenregularien, insbesondere Veröffentlichungen gem. § 15

WpHG (in der bis 02.07.2016 gültigen Fassung) und §§ 37v, 37w WpHG und 37x WpHG

(in der bis 25.11.2015 gültigen Fassung).

b) Vermögensschäden der Gesellschaft aus Handlungen, die Herr Wolfgang Wilhelm

Reich als faktisches Vorstandsmitglied der Kremlin AG nach dem 27.02.2014 bis

zum 30.05.2016 vorgenommen hat.

c) Vermögensschäden der Gesellschaft aus Unterlassungen des

Aufsichtsratsmitglieds Patrick Kenntner und des ehemaligen

Aufsichtsratsmitglieds Gerhard Proksch im Zusammenhang mit Handlungen des

Wolfgang Wilhelm Reich gemäß vorstehenden Buchstaben a) und/oder b).

d) Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft wird vorschlagen, als besonderen

Vertreter, Herrn Rechtsanwalt Tino Sekera-Terplan, geschäftsansässig Barer

Straße 48, 80799 München, zu bestellen.



Frankfurt am Main, im Oktober 2016



Kremlin AG



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: KREMLIN AG

Adresse: Sebastian-Kneipp-Str. 41, 60439 Frankfurt

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Hans-Hermann Mindermann

E-Mail: info@kremlin-aktie.de

Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in

Berlin



