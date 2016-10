UniCredit Bank Austria AG und UniCredit Bulbank AD haben ihr aktuelles erstrangiges besichertes Darlehen für den Business Park Sofia (BPS) erhöht und geändert, den größten Büropark in Mittel- und Osteuropa. So kann ein neuer Syndizierungspartner mit berücksichtigt werden, Raiffeisen Bank International AG (WBAG: RBI). Das Darlehen beläuft sich somit auf insgesamt 112,9 Millionen. Die Transaktion wurde im September 2016 abgeschlossen.

Das neue, gemeinsame Darlehen wird von UniCredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bulbank AD zur Verfügung gestellt. UniCredit Bank Austria AG und UniCredit Bulbank AD fungierten als beauftragte Haupt-Arranger, Syndizierungsagenten und Underwriter. UniCredit Bulbank AD fungiert als Fazilitäts- und Sicherheitsvermittler, ist kontoführende Bank und erbringt die Absicherung der Transaktion. Arco Capital hat außerdem UniCredit Bank Austria AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bulbank AD mit der Bereitstellung einer Fertigungsanlage für laufende Entwicklungsarbeiten beauftragt.

Der Bürokomplex Business Park Sofia besteht aus 14 modernen, erstklassigen Gebäuden und befindet sich im führenden Geschäftsviertel von Sofia. Die Gebäudefläche beträgt 187.000 Quadratmeter, ist vollständig an über 150 internationale Mieter vermietet und beherbergt mehr als 11.000 Arbeitskräfte. Der Gewerbepark umfasst über 50 Prozent der derzeit vermieteten erstklassigen Büroflächen im zentralen Geschäftsviertel von Sofia. Der BPS ist das prestigeträchtigste Bürozentrum in Sofia. Einzigartige architektonische Planung und hochwertige technische Ausführung machen die Gebäude des Büroparks aus. Darüber hinaus werden derzeit weitere Gebäude- und Infrastrukturprojekte innerhalb des Gewebeparks erwogen.

Wachstum und Entwicklung des BPS ist Teil der Strategie von Arco Capital zur Fortsetzung der Entwicklung der Anlage, damit die momentan starke Nachfrage bei den Mietern in der Region CEE (Central and Eastern Europe) und speziell im Hauptgeschäftsbezirk Sofias bedient werden kann.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Arco Capital als Teil der kreditvergebenden Gruppe für den lebendigen und erfolgreichen BPS finanziell unterstützen können, damit der Büropark in der Region erweitert und weiterentwickelt werden kann. Arco Capital kann auf eine Erfolgsgeschichte bei der erfolgreichen Verwaltung des BPS verweisen und konnte viele der großen internationalen Mieter auf dem Büromarkt in Sofia für sich gewinnen", sagte Michael Weitersberger, Leiter Immobilienfinanzen international bei der Raiffeisen Bank International AG. Lukasz Motyl, Leiter des Bereichs Real Estate CEE bei der UniCredit Bank Austria AG, sagte: "Es freut uns, dass wir im Rahmen der erneuten Zusammenarbeit mit unserem Geschäftspartner die Finanzierung des wohl führenden Gewerbeparks in Mittel- und Osteuropa weiterhin ermöglichen können. Wir sind erfreut, dass wir Gelegenheit hatten, uns bei diesem tollen Projekt mit Raiffeisen Bank International zusammenzuschließen, um unser langjähriges Kreditverhältnis mit dem BPS und seinem Fondssponsor Arco Capital auszudehnen. Die Neufinanzierung des BPS ist auch ein sehr gutes Beispiel für das positive Kreditklima in der Region CEE."

Tomasz Radwanski, Managing Director und Leiter EMEA bei Arco Capital, fügte hinzu: "Wir sind hocherfreut, dass Raiffeisen und UniCredit gemeinsam den Business Park Sofia neu finanzieren und uns die finanziellen Möglichkeiten zur Ausdehnung unserer Geschäftstätigkeiten geben. Wir können eine anhaltend starke Nachfrage nach unseren Büroräumen beobachten. Wir freuen uns sehr, dass wir eine Expansionsfinanzierung von UniCredit und Raiffeisen realisieren konnten. Damit wird eine langfristige, erfolgreiche Partnerschaft mit regionalen Vorzeigebanken weiter verlängert. Arco Capital, Business Park Sofia und UniCredit unterhalten langjährige Beziehungen. Dies wird jetzt noch durch die Hinzunahme der Raiffeisen Bank ergänzt. Diese Neufinanzierungstransaktion wird nicht nur unsere führende Position auf dem institutionellen Büromarkt Sofias verbessern, sondern ermöglicht uns auch eine Ausdehnung dieser Position. Vor zehn Jahren waren wir einer der ersten internationalen institutionellen Investoren in Sofia. Der Business Park Sofia ist weiterhin der herausragende Büropark in der Region CEE."

UniCredit Bank Austria (www.bankaustria.at) (MIL: UCG) ist seit 2005 Mitglied von UniCredit, einer der größten europäischen Bankengruppen. Die Bank unterhält ein weitreichendes Filialnetz in Österreich und beschäftigt etwa 9.600 Mitarbeiter, die in rund 260 Filialen Kunden bedienen. Bank Austria fungiert als Knotenpunkt für die Bankgeschäfte von UniCredit in Mittel- und Osteuropa, einer Region, in der die Gruppe mit etwa 2.240 Filialen der klare Marktführer ist (Stand: 04. August 2016). Der Geschäftsbereich CEE wird über Bank Austria betrieben, die als Zwischenholding-Gesellschaft des Konzerns fungiert und für die Überwachung der Bankgeschäfte des Konzerns in Mittel- und Osteuropa verantwortlich ist, ausgeschlossen Polen, das sich unter der Leitung von UniCredit befindet.

UniCredit Bulbank (www.unicreditbulbank.bg) ist gemessen an den Vermögenswerten, die mit über BGN 18 Milliarden zu Buche schlagen (Stand: Juni 2016), die größte Bank Bulgariens. Die Bank bedient über eine Million Einzelkunden und Haushalte, namhafte Privatkunden, kleine und mittelgroße Unternehmen, größere inländische und multinationale Unternehmen, Kommunen und Unternehmen mit kleinem Budget.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) (WBAG: RBI) (www.rbinternational.com) betrachtet Österreich, wo das Unternehmen eine der führenden Unternehmens- und Anlagebanken ist, sowie Mittel- und Osteuropa (CEE) als Heimatmarkt. 14 Märkte der Region werden von Tochterbanken bedient. Außerdem besteht die Unternehmensgruppe aus zahlreichen weiteren Anbietern von Finanzdienstleistungen, beispielsweise in den Bereichen Vermietungen, Assetmanagement sowie Fusionen und Übernahmen. Insgesamt bedienen etwa 51.000 Beschäftigte über etwa 2.600 Geschäftsstellen 14,2 Millionen Kunden. RBI ist eine vollständig konsolidierte Tochtergesellschaft der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). Die RZB besitzt indirekt etwa 60,7 der Aktien, der Rest befindet sich in Streubesitz. Die Aktien der RBI sind an der Wiener Börse gelistet. Die RZB ist die zentrale Institution der österreichischen Raiffeisen Banking Group, der größten Bankengruppe des Landes, und fungiert als Hauptbüro der gesamten RZB Group, u. a. RBI.

Business Park Sofia (www.businesspark-sofia.com) ist der erste Gewerbepark in Bulgarien und der größte Bürokomplex in Südosteuropa. Die Einrichtung beherbergt einige der erfolgreichsten Unternehmen verschiedenster Branchen. Der Komplex ist so konzipiert, dass er gewerblichen Mietern jeglicher Größenordnung Effizienz, Flexibilität und Komfort bietet. Als wahrhaft multifunktioneller Hightech-Gewerbepark vereint er wesentliche Geschäftskomponenten und angegliederte Sektoren in einer lebendigen Gemeinschaft.

Arco Capital Corporation Ltd. (www.arcocapital.com) ist ein internationales Finanzunternehmen, das auf dem Gebiet der Gewerbe-, Infrastruktur- und Immobilienfinanzierung mittlerer Größenordnung in ausgewählten aufstrebenden Märkten tätig ist. Arco Capital wird extern von Bond Street Management (BSM) geleitet. BSM ist eine auf globale Märkte ausgerichtete Kreditinvestment-Plattform, die auf viele Jahre an Markterkenntnissen, fundierte Geschäftsbeziehungen und bewiesenes Investment-Verständnis zurückgreift.

