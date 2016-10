mybet Holding SE: Zwischenfinanzierung potenzieller Erlöse aus dem Schadenersatzverfahren gegen Westlotto vereinbart

mybet Holding SE / Schlagwort(e): Vertrag/Finanzierung

21.10.2016 18:38

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

mybet Holding SE: Zwischenfinanzierung potenzieller Erlöse aus dem Schadenersatzverfahren gegen Westlotto vereinbart

Berlin, 21. Oktober 2016. Die SWS Service GmbH ("SWS"), eine Tochtergesellschaft der mybet Holding SE, hat heute eine Zwischenfinanzierungsvereinbarung für die möglicherweise entstehenden Erlöse aus dem Gerichtsverfahren gegen die Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG abgeschlossen. Die Transaktion ist in Form einer Kreditlinie in Höhe von vier Millionen Euro sowie einer variablen partiarischen Beteiligung strukturiert. Zudem beinhaltet die Vereinbarung eine Option für die SWS, ab 1. Januar 2018 den Kreditrahmen auf fünf Millionen Euro zu erhöhen.

Durch Nutzung der Kreditlinie entstehende Darlehen sind zinsfrei und ebenso wie die Beteiligung erst nach dem rechtskräftigen Ende des Westlotto- Verfahrens durch ein Urteil oder einen Vergleich fällig. Sollte die SWS aus dem Verfahren keine Erlöse erzielen, wird keine Rückzahlung fällig und es bestehen auch keine sonstigen Rückgriffs- oder Rückzahlungsrechte (non- recourse) für den Darlehensgeber. Sollten der SWS aus dem Verfahren Erlöse zufließen, so kann die entstehende Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Darlehensgeber das Volumen der erzielten Erlöse in keinem Fall übersteigen, auch wenn dies zum Beispiel eine unvollständige Rückzahlung der ursprünglichen Darlehenssumme bedeuten würde.

Sofern die Mittel ausreichen, beträgt die Rückzahlungssumme für den Darlehensgeber 150 Prozent des Darlehens. Dieser Prozentsatz erhöht sich schrittweise bis zu einem Maximum von 200, falls das Verfahren länger als ein Jahr nach Nutzung der Kreditlinie andauert. Dieses Maximum ist nach einer Verfahrensdauer von 2,5 Jahren nach Nutzung der Kreditlinie erreicht. Zusätzlich erhält der Darlehensgeber in jedem Fall, unabhängig von der Verfahrensdauer, 15 Prozent des nach Begleichung der zeitabhängigen Rückzahlungssumme etwaig noch verbleibenden Restbetrags.

In allen Szenarien verbleiben etwaige Restbeträge nach Ausgleich aller Verpflichtungen gegenüber dem Darlehensgeber bei der SWS.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Hamburg, Köln und auf Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattformen mybet.com und mybet.de sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com

Kontakt mybet Holding SE Sebastian Bucher Investor & Public Relations tel +49 30 22 90 83-161 fax +49 30 22 90 83-150 e-mail sebastian.bucher@mybet.com

21.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: mybet Holding SE Jägersberg 23 24103 Kiel Deutschland Telefon: +49 30 22 90 83 100 Fax: +49 30 22 90 83 150 E-Mail: ir@mybet.com Internet: www.mybet-se.com ISIN: DE000A0JRU67 WKN: A0JRU6

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A0JRU67

AXC0232 2016-10-21/18:39