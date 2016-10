NEW YORK (dpa-AFX) - Der zunehmend starke US-Dollar hat die Stimmung an der Wall Street leicht gedrückt. Die Standardindizes schlossen am Freitag minimal im Minus. Technologiewerte hingegen wurden von Gewinnen bei den Aktien von Microsoft und Paypal gestützt, die von überraschend guten Quartalszahlen profitierten.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,09 Prozent tiefer bei 18 145,71 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 0,04 Prozent. Der marktbreite S&P-500-Index gab am Freitag um 0,01 Prozent auf 2141,16 Zähler nach. Der von Technologiewerten geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 hingegen stieg um 0,40 Prozent auf 4851,86 Punkte.

Die amerikanische Währung baute zum Wochenschluss ihre Vortagesgewinne zum Euro aus und stieg zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Monaten. Ein starker US-Dollar kann bei Unternehmen aus den Vereinigten Staaten die Einnahmen aus dem Ausland schmälern./la/he

