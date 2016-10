Deutschlands größter Solarmodulhersteller dürfte 2016 abermals Verluste schreiben. Nicht einmal die bereits korrigierte Prognose von Solarworld ist noch zu halten. Der Konzern kämpft an mehreren Fronten ums Überleben.

Krise, Krise und kein Ende in Sicht: Solarworld schockt erneut seine Aktionäre. In einer Ad-hoc-Mitteilung kassierte Deutschlands größter Photovoltaikkonzern am späten Freitagabend seine Prognose - mal wieder.

Die letzte Gewinnwarnung der Bonner liegt keine drei Monate zurück. Damals stellte Solarworld noch in Aussicht, im Gesamtjahr möglicherweise einen marginalen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zu erzielen. Doch nicht einmal dieses Minimalziel scheint noch erreichbar. Im Gegenteil. Auch die Umsatzprognose ist Makulatur.

Solarworld wird zwar voraussichtlich seinen Absatz wie geplant um etwa 20 Prozent steigern können, aber die angepeilte Umsatzmilliarde ist wohl nicht mehr erreichbar. Der Grund: Die Preise für Solarmodule sind wegen massiven Überkapazitäten im freien Fall.

Nach Berechnungen des Analysehauses IHS betragen die Produktionskapazitäten der globalen Solarmodulhersteller zusammengerechnet etwa 110 Gigawatt pro Jahr. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...