Westinghouse Electric Company Springfields ehrte im Rahmen seines jährlichen Skills Awards Day junge Ingenieure und Mitarbeiter, die im letzten Jahr erfolgreich ihre Berufs- oder Hochschulausbildung absolvierten. Veranstaltungsort war die kerntechnische Anlage in Springfields in der Nähe von Preston.

Die Preise für Berufsausbildungsabsolventen wurden von Simon Marshall, Managing Director UK Fuel Operations am Standort Springfields, überreicht. "Westinghouse hat Springfields zum Zentrum seiner Tätigkeiten in Großbritannien gemacht und erweitert nach und nach seine Ingenieurleistungen. Bezieht man noch die Chancen, die das Neubauprogramm des Unternehmens am Standort Moorside in Cumbria eröffnet, mit ein, so bietet Westinghouse innovativen, jungen Ingenieuren eine spannende Zukunft in der Kernenergiebranche."

Insgesamt wurden 13 verschiedene Preise verliehen. Die höchste Auszeichnung, die begehrte Trophäe für den Auszubildenden des Jahres ("Westinghouse Guild Trophy for the Apprentice of the Year") ging an den 21-jährigen Tom Woods, der in Thornton wohnt und die Cardinal Allen High School und das Blackpool Sixth Form College besuchte.

Das Springfields Engineering Apprentice Training Programm besteht seit über 65 Jahren. Fast 1.850 Auszubildende haben seit Aufnahme der ersten sieben Lehrlinge im Jahr 1950 das Programm durchlaufen. Aktuell befinden sich 66 Auszubildende in diesem Programm, von denen 37 für externe Unternehmen, darunter Lyndhurst Precision Engineering, Victrex und das National Nuclear Laboratory in Preston, ausgebildet werden.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Berufsausbildungsprogramms am Standort Springfields gab es bei der Aufnahme neuer Auszubildender in diesem Jahr auch vier Ausbildungsplätze für einen Abschluss in Kerntechnik.

Westinghouse UK wurde von offizieller Seite eingeladen, bei einer Arbeitsgruppe mitzuwirken, die eine Berufsausbildung zum Abschluss in Kerntechnik (Nuclear Engineering Degree Apprenticeship) entwickelte. Die Gestaltung des Programms nahm etwa 18 Monate in Anspruch und zurzeit werden die Degree Apprenticeships mit Unterstützung der Regierung in Form neuer Finanzierungsregelungen in vielen Arbeitgebersektoren eingeführt.

Die Berufsausbildung dauert fünf Jahre und wurde von der Lancaster University validiertet. Sie ermöglicht Absolventen den Zugang zu einer Vielfalt von technischen Ausbildungs- und Spezialisten-Rollen im Kernenergiebereich. Damit soll sichergestellt werden, dass die Branche auch weiterhin hochqualifizierte Mitarbeiter einstellt und die erwarteten Fachpersonallücken in der Kernindustrie in Großbritannien gefüllt werden können.

Der Managing Director von Westinghouse UK, Mick Gornall, begann seine Laufbahn als Auszubildender am Standort Springfields. "Die Qualität des Springfields-Apprenticeship-Programms wird von vielen nationalen Ausbildungs- und Ingenieursorganisationen gewürdigt und der Skills Awards Day zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen im Kalender von Westinghouse in Großbritannien.

"Eine unserer größten Herausforderung besteht darin, die Verfügbarkeit von genügend Fachpersonal für den zukünftigen Bedarf in der Branche sicherzustellen. Unser Berufsausbildungsprogramm spielt dabei eine entscheidende Rolle. Rund 33 Prozent unserer derzeitigen Mitarbeiter begannen ihre Laufbahn als Auszubildende und bekleiden jetzt verschiedene Führungspositionen."

