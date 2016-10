Lieber Leser,

seit gestern findet in Wien die große "Gewinn-Messe" statt. Ich stelle Ihnen, passend zur größten Anlegermesse in Österreich, hier im "Schlussgong" einige Unternehmen aus Österreich vor, die aus meiner Sicht besonders attraktiv sind. Vorgestern habe ich Ihnen an dieser Stelle mit Rosenbauer bereits ein österreichisches Unternehmen vorgestellt, das in seinem Bereich Weltmarktführer ist. Heute folgt mit dem Karton- und Faltschachtel-Hersteller Mayr-Melnhof ein weiterer Top-Kandidat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...