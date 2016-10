In der Wochensicht ist vorne: PayPal 12,51% vor GoPro 9,78%, Zalando 5,35%, KTM Industries 4,24%, Scout24 3,54%, Alibaba Group Holding 2,05%, Schaeffler 2,04%, Buwog 1,41%, TLG Immobilien 1,26%, Rocket Internet 1,15%, WP AG 0,58%, Hella Hueck & Co 0,26%, Ferrari -0,09%, FACC -0,37%, windeln.de -0,63%, Covestro -1,02%, Tele Columbus -2,23% und Technogym -3,59%. In der Monatssicht ist vorne: Covestro 16,02% vor PayPal 11,24% , KTM Industries 10,87% , Zalando 8,86% , FACC 7,35% , Rocket Internet 6,05% , GoPro 4,7% , windeln.de 4,57% , Alibaba Group Holding 2,45% , ...

