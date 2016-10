Dem Linken-Politiker Jan van Aken wird von der türkischen Regierung offenbar der Besuch von Bundeswehrsoldaten im türkischen Incirlik untersagt. Damit flammt ein schon beigelegt geglaubter Streit mit Ankara neu auf.

Die türkische Regierung blockiert offenbar erneut den Besuch eines Bundestagsabgeordneten auf dem Nato-Stützpunkt Incirlik. Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Jan van Aken, habe das Auswärtige Amt bereits am 12. Oktober über sein Vorhaben informiert, zu den dort stationierten Bundeswehrsoldaten zu reisen, berichtete die "Welt am Sonntag" vorab. Bislang hätten die türkischen Behörden nicht reagiert. "Auch eine Nachfrage von mir am Mittwoch beim Auswärtigen Amt hat nichts ergeben", sagte van Aken der Zeitung.

