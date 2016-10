Keiner will Twitter: Erste Experten raten dem Konzern schon zu "beherzten Schritten" - und meinen damit einen harten Sparkurs samt Stellenabbau. Die Käufersuche des Kurznachrichtendienstes dürfte erfolglos bleiben.

Es hätte so schön werden können: Twitter stellte sich zum Verkauf - und lauter Traumpartner standen Schlange. So zumindest schien es zunächst. Als Interessenten wurden Branchengrößen gehandelt wie die Google-Mutter Alphabet, Apple, Microsoft, Walt Disney und der SAP -Rivale Salesforce. Doch dann sickerte durch, dass einer nach dem anderen sich gegen die Übernahme entschied. Der erhoffte Käufer ist also nicht in Sicht. Der Kurznachrichtendienst muss vorerst alleine klarkommen. Experten sagen ihm ein hartes Singledasein voraus.

Demnach könnte Twitter sich zu einem Weg gezwungen sehen, den aufstrebende Technologiefirmen für gewöhnlich scheuen wie der Teufel das Weihwasser: ein Sparkurs mit Stellenstreichungen. "Es werden beherzte Schritte nötig sein", sagt Management-Professor David Hsu von der Universität Pennsylvania. "Um Twitters Kerngeschäft als Werbe- und Kurznachrichtenplattform aufrechtzuerhalten, braucht man nur eine sehr schmale Belegschaft."

Auch Analyst Robert Peck von der Investmentbank Suntrust legt einen Arbeitsplatzabbau nahe. Wenn das Unternehmen aus San Francisco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...