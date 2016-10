Neue Kämpfe in AleppoDamaskus - Kurz nach dem Ende der Waffenruhe haben sich Rebellen und die syrische Armee in Aleppo nach Angaben von Aktivisten schwere Gefechte geliefert. In mehreren Stadtvierteln seien am Samstagabend neue Kämpfe ausgebrochen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Zudem habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...