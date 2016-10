Im thüringischen Schmölln hat sich ein 17-jähriger Flüchtling aus dem fünften Stock seiner Unterkunft in den Tod gestürzt. Nun prüft die Polizei Hinweise darauf, dass Schaulustige zuvor "Spring doch" riefen.

Kurz bevor sich ein 17-jähriger Flüchtling im thüringischen Schmölln in den Tod gestürzt hat, sollen ihn Anwohner zu dem Suizid ermuntert haben. "Uns liegen auch Informationen vor, dass einige, ich nenne sie mal Schaulustige, diesem Vorfall lange beigewohnt haben, und wohl auch Rufe gefallen sein sollen wie "Spring doch"", sagte Bürgermeister Sven Schrade (SPD) am Samstag dem MDR. "So etwas kann man nur verurteilen."

Der Geschäftsführer der Betreuungseinrichtung, David Hirsch, sagte ebenfalls, dass eine Mitarbeiterin entsprechende Rufe gehört habe. Polizei und Feuerwehr konnten dies am Samstag ...

