Die USA wollen den IS-Anführer al-Bagdadi außer Gefecht setzen. Das Problem: Niemand weiß, wo sich der Mann aufhält. Für einen Terror-Anführer ist er bisher auffallend selten in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen.

Hillary Clinton hat in der Debatte mit Donald Trump ein neues Ziel für den Kampf gegen den IS vorgegeben: "Ich würde keine US-Bodentruppen in Syrien einsetzen. Ich halte es für falsch, wenn US-Truppen Territorien besetzt halten. Das ist keine intelligente Strategie. Ich halte den Einsatz von Spezialtruppen und Trainern, wie im Irak, für richtig. Ich würde nach Bagdadi suchen, ich würde speziell Bagdadi verfolgen (…) Ich würde auch die Kurden bewaffnen. Die Kurden sind unsere besten Partner in Syrien und im Irak. Ich weiß, dass hier einige Sorgen in einigen Kreisen gibt. Doch ich glaube, sie sollten die nötige Ausrüstung bekommen - die kurdischen und arabischen Kämpfer zu Boden -, so dass wir Rakka nach dem Sieg über ISIS im Irak befreien." Das Problem: Der geheimnisvolle IS-Chef ist in der Öffentlichkeit kaum mehr aufgetreten - eine etwas ungewöhnliche Attitüde für den Anführer einer Organisation, die für sich reklamiert, ein Kalifat mit staatlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...