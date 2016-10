Der Run auf die Anleihe Saudi-Arabiens demaskiert die Schwächen der Finanzwelt. Die Investoren stärken damit einen Staat, der den Terror finanziert und eigentlich schon längst zahlungsunfähig ist.

Die Begebung der ersten Anleihe durch Saudi-Arabien hat in den vergangenen Tagen einen Run der Anleger ausgelöst: Geboten wurden innerhalb kürzester Zeit weit über 60 Mrd. Dollar. Aufgenommen dürften nur 17, 5 Mrd. Dollar werden. Außerdem soll die größte Ölgesellschaft der Welt, die im saudischen Staatsbesitz befindliche ARAMCO, an die Börse gebracht werden. Der Wert der Gesellschaft wird auf 2.000 Milliarden Dollar geschätzt. Die Begeisterung der Investoren ist allerdings schwer nachvollziehbar: Das Land ist ohne den Erlös aus der Anleihe-Emission im Gefolge der niedrigen Ölpreise aktuell zahlungsunfähig. Eine genauere Analyse ist daher angebracht. Zudem finanziert Saudi-Arabien weltweit ein Netzwerk von wahabitischen Zentren, die die Grundlagen demokratischer Staaten in Frage stellen und die Verbreitung fundamental-islamischer Thesen betreiben. Im Land selbst sorgt die islamische Gesetzgebung Scharia für Verurteilungen und öffentliche Hinrichtungen, die zudem...

