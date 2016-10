Russland hat die Philippinen aufgefordert, sich nach einem Bruch mit den USA unter seine Fittiche zu begeben. Doch Präsident Duterte ist bei dem Gedanken offenbar nicht ganz wohl.

Russland möchte die philippinische Regierung unter Präsident Rodrigo Duterte bei ihrer Abkehr vom traditionellen Verbündeten USA unterstützen. Der russische Botschafter zeigte sich für Kooperationen auf verschiedensten Feldern aufgeschlossen. "Formulieren Sie eine Wunschliste. Welche Art der Unterstützung erwarten sie von Russland und wir werden bereit sein mit Ihnen zu diskutieren, was getan werden muss und kann", sagte Botschafter Igor Kowajew gegenüber GMA News am Freitag. Russland sei bereit, mit den Philippinen "auf jedem Gebiet" zusammenzuarbeiten. Kowajew betonte, dass Russland "sich nicht in die Angelegenheiten eines souveränen Staates einmischen werde" und dass das "wahre Russland" ganz anders sei, als es in amerikanischen Medien dargestellt würde. Die Philippinen und Russland hätten es "verdient, sich viel ...

