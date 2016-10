FRANKFURT (Dow Jones)--Die CSU hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) als möglichen Nachfolger des scheidenden Bundespräsidenten Joachim Gauck abgelehnt. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte der Bild am Sonntag: "In der Außenpolitik warten so viele Herausforderungen auf uns, dass es ein Fehler wäre, über Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident zu diskutieren. Er soll lieber seinen Job als Außenminister besser machen."

Dennoch bekräftigte Scheuer, dass er an eine gemeinsame Lösung der Gauck-Nachfolge glaube: "Ich bin mir sicher, dass wir uns mit der SPD auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen." Auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber sprach sich dafür aus, einen gemeinsamen Kandidaten von CDU, CSU und SPD für das höchste Staatsamt aufzustellen. "Ich finde es richtig, dass sich die Parteivorsitzenden der großen Koalition um einen gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten bemühen", sagte Tauber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Tauber fügte hinzu: "Wir sollten jemanden finden, der möglichst viele Menschen erreicht und weniger klar politisch verortet ist."

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley beharrte hingegen in der Bild am Sonntag auf dem Vorschlag einer Bundespräsidentschaftskandidatur von Steinmeier. "Wir brauchen eine Persönlichkeit, die in der Lage ist, das Land im Inneren zusammenzuhalten und nach außen hin gut zu repräsentieren", sagte Barley. "Wenn Sie mich persönlich fragen, hielte ich Frank-Walter Steinmeier für einen ausgezeichneten Bundespräsidenten. Das sieht die Mehrheit der Bevölkerung übrigens auch so."

In der vergangenen Woche hat die CDU nach Informationen der Bild am Sonntag die Chancen für eine Bundespräsidentschaftskandidatur von Norbert Lammert sondiert. Die SPD haben eine Unterstützung Lammerts aber abgelehnt.

October 23, 2016

