In den USA wird spekuliert, ob und wann Airbnb und Snapchat den Gang an die Börse wagen. Gründe dafür gibt es reichlich.Die größte Aufmerksamkeit gilt Aribnb. Mit einer geschätzten Marktkapitalisierung von rund 30 Milliarden Dollar ist das Vermittlungsportal für Übernachtungen in Privathaushalten immerhin das zweitgrößte amerikanische Start-up in privater Hand. Nur der Fahrdienstvermittler Uber wird mit knapp 70 Milliarden Dollar höher bewertet. In diesen Größenordnungen sind Übernahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...