BRIGITTE LIVE on Tour: In Kooperation mit der weltweit größten Buch- und Medienmesse begrüßte Deutschlands führendes Frauenmagazin im Rahmen der Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE die deutsche Schriftstellerin Nele Neuhaus. Im Interview mit Chefredakteurin Brigitte Huber und Kulturredakteurin Meike Schnitzler erlaubte Neuhaus dem Publikum sehr private Einblicke in ihr Leben.



Bekannt wurde die 1967 in Münster geborene Autorin mit ihrer Krimireihe um die Taunus-Ermittler Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff. Mit Schneewittchen muss sterben, dem vierten Roman der Reihe, gelang ihr 2010 der Durchbruch. Mittlerweile ist Nele Neuhaus die meistgelesene Autorin deutscher Kriminalliteratur. Die Romane um das Ermittler-Duo, die in über 20 Ländern erscheinen, schafften es wiederholt auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste und wurden vom ZDF verfilmt. Der achte Band der Taunus-Krimis Im Wald ist seit dem 14. Oktober 2016 erhältlich.



Das Publikum traf auf eine sympathische und gut gelaunte Nele Neuhaus, die sich bereitwillig den teilweise sehr persönlichen Fragen von Brigitte Huber und Meike Schnitzler stellte. Zum Umgang mit Kritik sagte Neuhaus: "Als Autorin muss man sich kritisieren lassen. Am Anfang hat mich das sehr getroffen, ich konnte mich nicht wehren und ich hatte überhaupt kein dickes Fell." Heute sieht sie Kritik wesentlich gelassener und nimmt sie auch mit Humor: "Der Satz: 'Bücher von Nele Neuhaus sind wie Rosamunde Pilcher mit Toten' ist für mich das größte Kompliment, das mir ein Kritiker je gemacht hat". An schlechten Tagen lese sie bei Amazon die 5-Sterne-Bewertungen ihrer Bücher, danach gehe es ihr wieder besser. Konstruktive Kritik ist der Erfolgsautorin aber sehr wichtig: "Ich habe einen kleinen Kreis an Probelesern, deren Kritik ich auch annehme."



Alle Bücher von Nele Neuhaus sind bislang erfolgreich verfilmt worden. "Verfilmungen sind eine zweischneidige Sache. Die Ehre ist natürlich groß. Aber man darf als Autor nicht beleidigt sein, dass Verfilmungen das eigene Buch total verändern", so die Schriftstellerin. Sie würde Dinge teilweise anders machen, habe aber keinen Einfluss darauf, da man die Rechte an dem Werk abgebe. "Ich bin aber trotzdem sehr stolz darauf, dass Millionen Menschen die Verfilmungen meiner Bücher sehen und schalte den Fernseher erst aus, wenn im Abspann mein Name auftaucht."



Auf die Frage, wie sie zum Schreiben gekommen sei, erzählte Neuhaus: "Mein Job und mein Leben waren 20 Jahre lang monoton. Das Schreiben war wie geistiger Urlaub, wie eine Flucht in ein anderes Leben." Wenn man sein Hobby zum Beruf mache, müsse man nie wieder arbeiten, so die Erfolgsautorin weiter. Dem erstaunten Publikum erklärte sie über das Verfassen eines Buches: "Meine Arbeit besteht tatsächlich nur aus 40 Prozent Schreiben, die anderen 60 Prozent sind Recherche, Plot-Entwicklung oder die sorgfältige Zeichnung der Charaktere. Die Recherche ist ihr besonderes Steckenpferd: "Manchmal ist es schwer, die Recherche zu beenden, aber irgendwann muss man ja mit dem Schreiben des Buches beginnen."



Weitere Termine von BRIGITTE LIVE: Cornelia Funke am 9. November in den Hamburger Kammerspielen. Mehr Informationen unter www.brigitte.de/LIVE.



Über BRIGITTE LIVE



Die Gesprächsreihe BRIGITTE LIVE wurde im Bundestagswahljahr 2013 ins Leben gerufen. Unter dem Motto "Frauen wählen!" begrüßte die Chefredaktion sieben Spitzenpolitikerinnen zum öffentlichen Interview, u.a. Bundeskanzlerin Angela Merkel. Seitdem setzt BRIGITTE das Format erfolgreich fort und lässt bei BRIGITTE LIVE "Die Stunde der Frauen" regelmäßig weibliche Vorbilder aus Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik zu Wort kommen. Mit ihrer Arbeit, Visionen und Ideen prägen und gestalten sie das moderne Frauenbild und stehen beispielhaft für die starken Persönlichkeiten, die BRIGITTE als das Leitmedium für Frauen seit mehr als sechs Jahrzehnten begleitet. Bei BRIGITTE LIVE erhalten diese Frauen im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne und das Publikum die Möglichkeit, sie live zu erleben in einer einzigartigen Gesprächs-Atmosphäre: unverfälscht und mit viel Raum für zwischenmenschliche Töne, mit persönlichen Ansichten und Einsichten.



Über die Frankfurter Buchmesse



Die Frankfurter Buchmesse ist mit 7.100 Ausstellern aus über 100 Ländern, rund 270.000 Besuchern, über 4.000 Veranstaltungen und rund 9.300 anwesenden akkreditierten Journalisten die größte Fachmesse für das internationale Publishing. Darüber hinaus ist sie ein branchenübergreifender Treffpunkt für Player aus der Filmwirtschaft und der Games-Branche. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bildet seit 1976 der jährlich wechselnde Ehrengast, der dem Messepublikum auf vielfältige Weise seinen Buchmarkt, seine Literatur und Kultur präsentiert. Die Frankfurter Buchmesse organisiert die Beteiligung deutscher Verlage an rund 20 internationalen Buchmessen und veranstaltet ganzjährig Fachveranstaltungen in den wichtigen internationalen Märkten. Mit der Gründung des Frankfurt Book Fair Business Clubs bietet die Frankfurter Buchmesse Unternehmern, Verlegern, Gründern, Vordenkern, Experten und Visionären ideale Voraussetzungen für ihr Geschäft. Die Frankfurter Buchmesse ist ein Tochterunternehmen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. www.buchmesse.de



