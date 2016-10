MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Vorstandschef des Gewerbeimmobilienfinanzierers Aareal Bank will das Geschäft in Deutschland wegen zu hoher Risiken nicht weiter ausbauen und setzt stattdessen auf die USA. "Der europäische, speziell der deutsche Markt für Gewerbeimmobilienfinanzierungen ist hart umkämpft", sagte Hermann Merkens der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag" (aktuelle Ausgabe). "Zudem hat sich das Risikoprofil gerade in Deutschland zuletzt an vielen Standorten nicht so entwickelt, dass wir dies für unser Neugeschäft noch akzeptieren wollen."

Stattdessen will Merkens das Neugeschäft in den USA und das Geschäft der IT-Tochter Aareon weiter ausbauen. "Mittelfristig wollen wir unser US-Finanzierungsportfolio von derzeit 5,8 auf sechs bis 6,5 Milliarden Euro erhöhen. Das entspräche dann etwa einem Viertel unseres Gesamtportfolios und wäre eine angemessene Größenordnung", so Merkens.

Merkens hat in der Vergangenheit mehrfach vor einer Immobilienblase in Deutschland gewarnt und betont, er sehe vor allem abseits des klassischen Bankgeschäfts Wachstumspotential./tos

ISIN DE0005408116

AXC0045 2016-10-23/17:53