Die Deutsche Bank hofft auf eine Verbesserung ihrer Kapital-Basis aus dem operativen Geschäft. Sie soll den Tabakkonzern British American Tobacco bei der geplanten Übernahme des Konkurrenten Reynolds führend beraten.

Der Deutschen Bank könnte ein wichtiger Etappensieg in ihren Bemühungen zur Stärkung der Kapitalbasis gelungen sein. Offenbar wird sie eine führende Rolle bei der geplanten Übernahme es Tabakkonzerns Reynolds durch British American Tobacco (BAT) spielen, berichtet Bloomberg. Die aus der Übernahme im Umfang von 47 Milliarden Dollar resultierenden Gebühren könnten sich als extrem wertvoll für die angeschlagene Bank erweisen. Nach Bekanntwerden der Beratungstätigkeit machte die Bank in den entsprechenden Ranglisten Plätze gut. "Der Deal hat die Deutsche Bank um fünf Plätze in der Tabelle europäischer Übernahmen in diesem Jahr auf Platz vier nach oben katapultiert. Im globalen Vergleich machte die Bank einen Platz gut und steht jetzt an neunter Stelle", schreibt Bloomberg. Bislang sah es so aus, als ob die ...

