ACRON HELVETIA VII Immobilien AG: Beteiligung der HFS an der ACRON AG

24.10.2016 / 07:30 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR.

ACRON HELVETIA VII Immobilien AG - Beteiligung der HFS an der ACRON AG

Zürich, 24. Oktober 2016 - Die bisherigen Aktionäre der ACRON AG, welche indirekt die Aktienmehrheit an der ACRON HELVETIA VII Immobilien AG hält, gehen eine Partnerschaft mit der HFS Helvetic Financial Services AG (HFS) ein. Die HFS hat mit den bisherigen Aktionären der ACRON AG am 21. Oktober 2016 Verträge abgeschlossen, wonach die HFS einen Teil der Aktien an der ACRON AG erwirbt. In der Folge werden die bisherigen Aktionäre der ACRON AG und die HFS die Kontrolle über die ACRON AG gemeinsam wahrnehmen.

Über ACRON HELVETIA VII Immobilien AG Bei der Beteiligungsliegenschaft handelt es sich um die siebengeschossige und voll vermietete Büroimmobilie Portikon am Standort Glattpark in Zürich- Opfikon. Das Atriumgebäude wurde im September 2009 komplett fertiggestellt. Die beiden Hauptmieter Baxter Healthcare S.A. und Takeda Pharmaceuticals International GmbH sind in der Pharma- / Healthcare Branche tätig und mieten zusammen ca. 90 % der zur Verfügung stehenden Mietfläche bis 2019. Portikon ist eine der grössten Immobilien der Schweiz, die nach Schweizer Minergie- P(R)-Standard, vergleichbar dem Passivhaus-Standard, konzipiert und gebaut sind.

Seit dem 17. Oktober 2011 sind die Aktien der ACRON HELVETIA VII Immobilien AG (Börsensymbol: AHGN) an der BX Berne eXchange kotiert. www.acron-helvetia7.ch)

Sprache: Deutsch Unternehmen: ACRON HELVETIA VII Immobilien AG

c/o ACRON AG, Splügenstrasse 14 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 2043400 Fax: +41 44 2043409 E-Mail: info@acron-helvetia7.ch Internet: www.acron-helvetia7.ch ISIN: CH0049813634 Börsen: BX Berne eXchange

513713 24.10.2016

ISIN CH0049813634

