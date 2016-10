Das Bundeswirtschaftsministerium stellt die Übernahme des deutschen Spezialmaschinenbauers Aixtron durch einen chinesischen Bieter erneut auf den Prüfstand

Das Bundeswirtschaftsministerium prüft erneut das Übernahmeangebot des chinesischen Investmentfonds Fujian Grand Chip Investment (FGC) für den angeschlagene Chip-Anlagenbauer Aixtron. Die Behörde habe die am 8. September erteilte Unbedenklichkeitsbescheinigung widerrufen, teilte das TecDax-Unternehmen am Montag mit. Darüber sei das Aixtron-Management am späten ...

