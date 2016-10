Von Paul Kiernan

RIO DE JANEIRO (Dow Jones)--Der brasilianische Ölkonzern Petrobras hat vier Rechtsstreitigkeiten beigelegt und wird deswegen 353 Millionen US-Dollar im dritten Quartal zur Seite legen. Klage gegen Petrobras hatten die Allianz-Tochter Pimco Total Return Fund, Janus Overseas Fund, Dodge & Cox International Stock Fund und Al Shams Investments eingereicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass sich die Brasilianer in der Affäre, die unter dem Namen "Car Wash Scandal" läuft, vergleicht. Die Kläger hatten Petrobras vorgeworfen, die Investoren bei Umfang und Größenordnung des Korruptionsskandals in die Irre geführt zu haben.

Das Management müsse von der Korruption gewusst haben, wodurch die Integrität des Unternehmens als Ganzes infrage gestellt werde, so der Vorwurf. Petobras behauptete, selbst Opfer der Veruntreuung zu sein. Die nun beigelegten Klagen wurden alle am US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht.

