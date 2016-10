Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA vor der Berichtssaison der europäischen Banken von 5,75 auf 6,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jernej Omahen rechnete in einer Branchenstudie vom Montag im dritten Quartal im Schnitt mit einem Rückgang der Erträge im Jahresvergleich um 2 Prozent. Dies werde jedoch durch 8 Prozent niedrigere Kosten mehr als wettgemacht. Mit Blick auf BBVA passte Omahen seine Erwartungen an die Geschäfte in Spanien, Türkei und Mexiko an./la/das

