Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Aktien von Daimler nach ihrem guten Lauf in den vergangenen Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Stephen Reitman nach der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal aber von 68 auf 70 Euro an. Das Pkw- und Transporter-Geschäft entwickle sich gut, während das Lkw-Geschäft schwierig bleibe, schrieb der Experte in einer Studie vom Montag./mis/das

AFA0008 2016-10-24/10:15

ISIN: DE0007100000